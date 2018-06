Eleição das Maldivas é confirmada para este domingo O comissário-chefe das eleições nas Maldivas confirmou há pouco que o segundo turno das eleições para a presidência no país acontecerão neste domingo, dia 10. No entanto, o início da votação terá um atraso de cinco horas, atendendo em parte ao pedido do candidato Abdulla yameen, que queria mais tempo (48 horas) para realização do segundo turno.