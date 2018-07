Eleição de Constituinte é adiada para 7 de julho A eleição para a Assembleia Constituinte da Líbia foi adiada em 18 dias por "problemas logísticos", informou ontem a comissão eleitoral do país. A votação, antes programada para o dia 19, será realizada em 7 de julho. A Líbia tenta construir instituições democráticas após a queda de Muamar Kadafi. No fim de semana, 16 pessoas morreram em confrontos entre tribos na cidade de Kufra, no sul do país.