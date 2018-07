Eleição de Humala desperta dúvida política e econômica Após um pedido público de Dante Caputo, chefe da missão da Organização dos Estados Americanos (OEA) que observou as eleições presidenciais no Peru, a candidata conservadora, Keiko Fujimori, reconheceu ontem a vitória de seu rival, o nacionalista Ollanta Humala, no segundo turno da votação. A apuração de 95,5% das urnas mostrava 51,5% das intenções dos peruanos a favor de Humala e Keiko aparecia com 48,5%.