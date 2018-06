Eleição devolve poder aos conservadores no Japão

Os liberais democratas venceram com uma visão menos radical da recuperação da economia do país, que caminha para a recessão. O líder do partido, Shinzo Abe, um dos políticos mais explicitamente nacionalistas do Japão, deve formar novo governo e voltar ao posto de primeiro-ministro. Abe disse que estimular a economia e acabar com a inflação são as grandes prioridades.

Os vencedores conquistaram 300 das 480 cadeiras. Os democratas obtiveram apenas 44. "Não correspondemos às expectativas do povo após a mudança de governo de três anos atrás ", disse o primeiro-ministro democrata Yoshihiko Noda. /NYT