Eleição é só o começo de uma longa jornada para a Itália A eleição da Itália neste fim de semana é provavelmente o evento político mais importante do ano para a zona do euro. Investidores internacionais são favoráveis a uma coalizão de centro-direita liderada por Pier Luigi Bersani, do Partido Democrático, e que também envolva o primeiro-ministro interino do país, Mario Monti. Esse cenário é considerado saudável por representar a maior chance de as reformas econômicas continuarem e também é o que tem mais chances de ocorrer, segundo as pesquisas.