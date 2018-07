Eleição em Bangcoc é marcada por disputa nacional

A capital é um dos poucos locais onde o Partido Democrático é mais forte que o Pheu Thai, da primeira-ministra Yingluck Shinawatra, em função dos eleitores de classe média. Os democratas governam a cidade há noves anos, mas agora se veem em uma disputa apertada com o Pheu Thai, que pode determinar a relevância do partido no cenário nacional.

O democrata Sukhumbhand Paribatra disputa seu segundo mandato, após ter renunciado em janeiro para poder se dedicar à campanha, e enfrenta o carismático Pongsapat Pongcharoen. Diferentemente das outras 76 províncias da Tailândia, Bangcoc é uma zona administrativa especial e o prefeito é eleito diretamente para um mandato de quatro anos. Mais de 4,3 milhões de pessoas poderão votar neste domingo. As informações são da Associated Press.