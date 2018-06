Eleição em El Salvador será decidida na contagem final Com quase todos os votos contados, a disputa pela presidência em El Salvador continua apertada. Após 99,51% dos votos apurados, Salvador Sánchez Cerén, da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN), lidera as eleições com uma taxa de votação de 50,11%, enquanto o ex-prefeito de San Salvador Norman Quijano, da Aliança Republicana Nacionalista (Arena), obtém 49,89%. Em termos nominais, a diferença dos dois candidatos é de 6.369 votos.