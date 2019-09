Eleição em Israel se tornou um 'referendo' sobre situação de Netanyahu

Com a divulgação dos resultados parciais da apuração das urnas em Israel, 91% até a noite desta quarta-feira, 18, os resultados apontam para uma vitória acirrada do oponente do premiê Binyamin Netanyahu, o general Benny Gantz.

Com 33 cadeiras do parlamento adquiridas pelo seu partido, o Azul e Branco, contra 32 do Likud, partido de Netanyahu, independente do resultado final, nenhum dos dois candidatos conseguirá a maioria de 61 cadeiras com os seus aliados para governar, o que implicará em mais negociações durante o próximo mês.

O Estado conversou com o professor de Relações Internacionais da ESPM-SP, Gunther Rudzit, e com o doutorando em Relações Internacionais pela PUC-SP, Arturo Hartmann, para avaliarem o que levou aos resultados das eleições parlamentares em Israel e quais são os próximos passos.

Parte 1 - Eleição se tornou um referendo sobre Netanyahu

Parte 2 - 'Há um consenso entre Gantz e Netanyahu sobre os palestinos'

Parte 3 - 'Acordo entre Gantz, Lieberman e Netanyahu é difícil de ocorrer'