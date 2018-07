Eleição empatada será decidida na moedinha Robert McDonald disputou com Olivia Ballou uma vaga no conselho municipal da pequena cidade de Walton, de 3,7 mil habitantes, em Kentucky. No fim da apuração, um empate: 669 votos para cada um. Para desespero de McDonald, o voto que faltou foi de sua mulher, Katie, que é enfermeira e não conseguiu sair a tempo do plantão do hospital local. Ao jornal USA Today, Kenny Brown, chefe distrital, disse que, de acordo com o código eleitoral do Kentucky, a vaga será decidida no cara e coroa.