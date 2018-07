Eleição local só acaba em junho Iowa abre a temporada eleitoral americana, mas o Estado, ironicamente, é o último a eleger seus delegados para as convenções nacionais dos partidos. O caucus de terça-feira serviu para que os eleitores escolhessem seus representantes locais nas convenções dos condados, marcadas para 10 de março. Delas, sairão os representantes que irão aos caucuses distritais. O encontro, que ocorre em 21 de abril, determina as pessoas que serão enviadas à convenção estadual, no dia 16 de junho. Só então os 25 delegados republicanos de Iowa serão oficialmente distribuídos, de maneira proporcional, entre os pré-candidatos. Por isso, apesar da vitória de Mitt Romney, o placar de delegados permanece em branco e só será inaugurado após as primárias de New Hampshire, na semana que vem.