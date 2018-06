Eleição na Argentina abre disputa presidencial de 2015 As eleições parlamentares deste domingo na Argentina dão a largada à corrida presidencial de 2015 no país, a partir da segunda-feira (28). Impedida pela Constituição de candidatar-se pela terceira vez e sem herdeiros políticos, Cristina Kirchner encaminha-se para o final da era kirchnerista, iniciada em maio de 2003, segundo opinião dos analistas. Os candidatos concorrem à metade dos assentos na Câmara dos Deputados e a um terço do Senado. A votação deve confirmar a derrota governista nos principais distritos eleitorais, conforme anteciparam os resultados das eleições primárias dos partidos, realizadas em agosto último.