Eleição na Bélgica mostra vantagem para separatistas As eleições locais na Bélgica colocaram Bart de Wever, líder do partido separatista, como prefeito na maior cidade do país, neste domingo. Ele está usando sua vitória para pedir ao primeiro-ministro para avançar na divisão do país. As tensões políticas estão elevadas na Bélgica, na região de Flandres de língua holandesa, na região da Valônia de língua francesa e da bilíngue Bruxelas. A eleição geral de 2010 conduziu a uma crise política de 18 meses.