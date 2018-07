Neste domingo, os eleitores da França escolheram os membros da câmara dos deputados da Assembleia Nacional do país, em uma eleição que irá determinar se o Partido Socialista do novo presidente François Hollande irá controlar o governo ou se seus rivais conservadores vão ter a maioria da casa. As eleições terão um segundo turno no próximo fim de semana, no dia 17 de junho. As informações são da Dow Jones.