Eleição na Lituânia terá segundo turno

A primeira presidente mulher do país era a favorita entre os seis candidatos concorrendo no primeiro turno das eleições, realizado no domingo. Dalia recebeu 46% dos votos válidos. No segundo turno, ela enfrentará o social-democrata Zigmantas Balcytis, que conquistou 13,6% dos votos.

Embora esteja concorrendo como candidata independente, Dalia tem o apoio de partidos de centro-direita da Lituânia e sua popularidade aumentou recentemente depois de ela ter criticado com firmeza a anexação da Crimeia pela Rússia.

Balcytis apelou nesta segunda-feira aos outros candidatos para apoiá-lo no segundo turno, que ocorrerá em 25 de maio, argumentando que tem uma "chance real de vencer". Fonte: Associated Press.