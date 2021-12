Eleição no Chile: em live, enviada especial comenta reta final da campanha no país

O Chile realiza neste domingo, 19, o segundo turno da eleição presidencial mais disputada desde a redemocratização do país, colocando frente a frente dois candidatos com visões radicalmente opostas: o esquerdista Gabriel Boric e o ultraconservador José António Kast. O vencedor será responsável por governar o país sul-americano em um momento de grandes transformações, principalmente pela nova Constituinte que vem sendo debatida em paralelo à disputa eleitoral.

Leia Também Eleição no Chile: Apatia marca uma disputa entre extremos

Para falar sobre a reta final da eleição chilena, o Estadão realiza uma live às 17h com a repórter Thaís Ferraz, enviada especial a Santiago, e a chefe de reportagem da editoria de Internacional, Fernanda Simas, detalhando os principais aspectos de uma disputa que foi ao mesmo tempo marcada pela polarização política e pela desconfiança de parte da população em dois candidatos considerados radicais.

Para participar, envie suas perguntas e comentários pelas redes sociais do Estadão. O bate-papo será transmitida ao vivo pelas contas do Facebook, YouTube, Twitter e LinkedIn do Estadão nesta sexta-feira, 17, a partir das 17 horas.