Eleição nos EUA é indireta A eleição americana é indireta. O próximo presidente será escolhido por um Colégio Eleitoral formado por 538 delegados de 50 Estados e da capital do país - ganha quem obtiver 270 votos. O peso de cada Estado depende de sua população. A Califórnia, o mais populoso, tem 55 votos. Wyoming, com apenas 500 mil habitantes, tem 3 votos. Quem ganhar a eleição no Estado leva todos os seus votos. Mas a maioria dos Estados é historicamente republicana ou democrata. Como não há surpresas nesses locais, para economizar recursos, eles são ignorados na campanha. Há Estados, porém, em que a disputa é parelha. São os swing states, que podem pender para qualquer lado. Decisivos, eles serão frequentemente visitados pelos candidatos.