Eleição nos EUA é tema de série de vídeos do Estadão

A eleição americana, em 3 de novembro, é tema de uma série de vídeos semanais do Estadão. Os vídeos explicam desde o complexo processo eleitoral nos Estados Unidos até vantagens, desvantagens - ou mesmo curiosidades - sobre os dois candidatos.

Também mostram os principais temas em discussão e os interesses do Brasil nessa disputa, produzidos com entrevistas de diplomatas, analistas e pesquisadores da política americana.

A série foi idealizada pelo núcleo de Internacional e pela TV Estadão. A apresentação é do repórter Paulo Beraldo e os roteiros são de Paulo Beraldo e Cláudio da Luz, que também fez a edição e a finalização.

Capítulo 1 - Ganha, mas não leva? Como funciona o processo eleitoral americano

Como pode um candidato ter mais votos que o outro e não ganhar? Quem são os delegados que definem a eleição? Por que uma dezena de Estados pode definir o presidente de um país inteiro?

Capítulo 2 - De empresário a presidente, 5 fatos sobre Donald Trump

Do mundo empresarial à vitória na eleição de 2016 logo na primeira disputa, Donald Trump fazia um mandato que agradava a maioria do eleitorado até a pandemia do novo coronavírus. Com uma resposta controversa e criticada por boa parte da população, o presidente americano luta contra a perda de popularidade e tenta reverter o cenário. O segundo capítulo conta mais sobre o presidente que mudou a forma como a política é feita nos EUA - e no mundo.

Capítulo 3 - Cinco fatos que você precisa saber sobre Joe Biden

Os 50 anos de vida política, as décadas de experiência no Senado e os oito anos como vice-presidente de Barack Obama são as credenciais que o democrata Joe Biden usa para tentar desbancar Donald Trump na disputa pela Casa Branca. Com uma vida marcada por perdas familiares e um ícone do establishment político, o terceiro capítulo da série do Estadão sobre as eleições americanas mostra como Joe Biden quer incorporar o anti-Trump e surfar na onda dos que desaprovam a gestão atual.

Capítulo 4 - Pandemia, economia, meio ambiente... Quais os grandes temas da campanha?

Da pandemia do coronavírus à crise econômica, passando por temas como meio ambiente, polarização e Suprema Corte, o presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden disputam a preferência do eleitorado em um país dividido.

Capítulo 5 - O que mais diferencia Donald Trump e Joe Biden

Enquanto um tem quase 50 anos de vida política nos Estados Unidos, o outro se elegeu presidente na primeira eleição disputada, em 2016. O quinto capítulo da série do Estadão sobre a eleição americana apresenta as principais diferenças entre Donald Trump, o presidente outsider com discurso contra o sistema que tenta a reeleição, e o democrata Joe Biden, que foi senador por seis mandatos e vice-presidente durante as duas gestões de Barack Obama.