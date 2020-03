Eleição nos EUA: Quatro pontos a se observar após as prévias democratas de terça

Joe Biden venceu com grande margem nos três estados que votaram nesta terça-feira, 18, durante as primárias do Patido Democrata. Flórida, Illinois e Arizona escolheram o ex-vice-presidente de Barack Obama, consolidando cada vez mais o caminho de Biden até a candidatura democrata à Presidência dos Estados Unidos.

Do mesmo modo, as eleições de terça marcam a perda de terreno de Bernie Sanders. Com quase 60% dos delegados definidos na disputa pela indicação presidencial, Biden mantém uma liderança de quase 300 delegados sobre Sanders - uma soma que torna estatisticamente improvável que o senador por Vermont possa alcançá-lo.

"Esta corrida acabou?" O deputado Hakeem Jeffries, de Nova York, presidente do comitê democrata da Câmara, perguntou no Twitter na noite de terça-feira.

Assim como na última rodada, quando Biden conquistou uma vitória arrasados, Sanders optou por não fazer comentários públicos. Não está claro o que vem a seguir - para Sanders e para a própria primária.

Com a pandemia de coronavírus causando estragos no cotidiano dos EUA, surge a ameaça de adiamento, ou mesmo cancelamento, do calendário primário restante. A Geórgia deveria votar na próxima semana, mas a primária foi adiada.

Em razão dos fracos desempenhos, é provável que a pressão para que Sanders saia da corrida só cresça, mesmo com a pandemia congelando as campanhas tradicionais e pressionando vários estados a adiar suas eleições planejadas.

Aqui estão quatro pontos a serem observados após uma importante noite para as duas candidaturas:

Biden está ganhando em quase todos os lugares, por muito

Faz apenas 35 dias desde o ponto baixo de Biden nas primárias de 2020: um quinto lugar em New Hampshire, tão embaraçoso que ele fugiu do Estado antes que as pesquisas fechassem e se mudassem para a Carolina do Sul, para o que parecia ser uma última posição potencial.

Agora, Biden está batendo Sanders em todas as regiões do país. Na Flórida, uma pesquisa de eleitores mostrou que Biden ganhava homens e mulheres, eleitores brancos e não brancos, aqueles com diploma universitário e aqueles sem - todos com mais de 60% dos votos. A vitória foi tão incisiva que Biden chegou a liderar na Flórida entre os democratas "muito liberais", uma base típica de Sanders. Ele era igualmente dominante em Illinois.

De fato, Biden liderava todos os municípios da Flórida - às vezes triplicando e quadruplicando o total de votos de Sanders, assim como o ex-vice-presidente varreu todos os municípios de Michigan, Mississippi e Missouri há uma semana.

No site da campanha de Bernie Sanders, no local onde ele solicita aos visitantes que digitem seu endereço de e-mail, há um banner gigante onde se lê: "Bernie vence Trump". Mas suas perdas desequilibradas na Flórida e no Arizona, uma semana depois que Biden o derrotou no estado de Michigan, no centro-oeste do país, minaram severamente qualquer indício de elegibilidade que Sanders esperava apresentar.

A única fonte remanescente de força eleitoral para Sanders provou ser o público mais jovem, a quem ele continuou conquistando, mas que representa apenas uma pequena parte do eleitorado.

"Os resultados desta noite só confirmaram o que sabíamos há uma semana - que Joe Biden é o favorito a candidato do Partido Democrata", disse Guy Cecil, presidente do Priorities USA. "É fundamental que as organizações e aliados democratas se concentrem em derrotar Donald Trump e em não permitir que nenhuma das mentiras que ele está contando sobre o provável candidato sejam entendidas como verdade."

Sanders ainda gosta do seu megafone

Sanders pode ter pulado o gesto tradicional de discursar na noite das eleições, mas ele realizou um evento ao vivo na terça-feira, 17, e apresentou uma proposta para combater a potencial recessão iminente do coronavírus: pagamentos em dinheiro de US$ 2 mil a cada família, por mês, durante a crise provocada pelo coronavírus.

A transmissão ao vivo foi, quase involuntariamente, um resumo de onde Sanders está na corrida presidencial: um candidato que está lutando mais pelos seus ideais do que pela sua própria candidatura - e que se apegou profundamente ao fato de que concorrer à presidência fornece uma plataforma para sua agenda.

Sanders pediu que quaisquer contramedidas fiscais de Washington à pandemia não representassem "outra oportunidade de ganhar dinheiro para as empresas americanas e para Wall Street".

Ainda assim, alguns membros da equipe de Sanders parecem ansiosos por uma luta primária prolongada, mesmo que poucos saibam o que exatamente Sanders e sua esposa, Jane, planejam fazer a seguir.

Sanders fez outro anúncio na terça-feira: processou mais de 10 milhões de contribuições em sua campanha de 2020, somando mais de US$ 191 milhões. Isso inclui US$ 2 milhões no domingo, mesmo quando o país estava enfrentando uma paralisação financeira devido ao fechamento em massa de empresas e aos editais de "ficar em casa" das autoridades de saúde.

Em outras palavras, é provável que Sanders tenha dinheiro para continuar correndo, se ele quiser. Mas à medida que a organização e a campanha tradicionais são interrompidas - e com a mídia voltada quase que inteiramente para o coronavírus - o caminho a seguir agora parece mais estreito do que nunca.

Biden mira eleições gerais (enquanto tenta atrair fãs de Sanders)

Dirigindo-se ao país na noite de terça-feira em sua casa em Wilmington, no Estado de Delaware, Biden falou em primeiro lugar sobre o coronavírus, que já afeta a vida das pessoas, olhando muito mais para as eleições gerais no outono do que para os resultados das eleições primárias da noite.

"Este é um momento em que precisamos que nossos líderes liderem", disse Biden.

Ele invocou empatia pelo sofrimento, fez orações pelos enfermos, expressou preocupação com a sobrecarga dos hospitais e citou as dificuldades enfrentadas pelos americanos comuns.

Biden também explicitamente tentou, de novo, alcançar os apoiadores de Sanders, citando a "notável paixão e tenacidade" de seu rival e desses apoiadores. "Compartilhamos uma visão comum", disse ele, referindo-se especificamente ao fornecimento de "cuidados de saúde acessíveis a todos os americanos" e ao combate às mudanças climáticas.

Ele também se dirigiu diretamente aos jovens eleitores. "Eu te escuto. Eu sei o que está em jogo", disse Biden, "eu sei o que temos que fazer. Nosso objetivo como campanha, e meu objetivo como candidato, é unificar esse partido e unir esta nação”.

Coronavírus põe em dúvida o futuro das primárias

O que vem a seguir é um ponto de interrogação gigante.

A Geórgia adiou sua primária na próxima semana. Ohio deveria ter votado na terça-feira, mas o governador ordenou o cancelamento da votação. Kentucky, Maryland e Louisiana atrasaram ou mudaram a datas deles também. E a maioria dos pleitos futuros está no limbo, dadas as restrições sobre as reuniões de grupo que estão sendo impostas por autoridades estaduais e federais.

"Como nosso país lida com a incerteza do Covid-19, é fundamental que os estados forneçam clareza e não confusão, o que poderia levar a privar os eleitores", disse o presidente do Comitê Nacional Democrata, Tom Perez, na terça-feira, ao pedir aos demais Estados que permitam votação por correio.

Em Nova York, por exemplo, o governador Andrew M. Cuomo disse que o pico do vírus pode ocorrer em 45 dias - por volta da data para a qual está marcada a primária, 28 de abril.

Perez se preocupou em mudar as primárias para o final do ciclo, observando que o tempo de duração da crise do coronavírus "permanece imprevisível". Nesta terça, os efeitos foram variados.

No Arizona, o prefeito de Phoenix, a maior cidade do estado, ordenou o fechamento de bares e restaurantes a partir das 20h. No entanto, a participação entre os eleitores que compareceram fisicamente às urnas no Condado de Maricopa, onde fica Phoenix, foi realmente maior nas primárias de 2020 do que em 2016.

Na Flórida, a participação total também foi maior que nas primárias democratas de 2016, mas isso ocorreu em grande parte por causa das pesadas votações antecipadas. Em Illinois, o total de votos ficou muito abaixo dos 2 milhões que chegaram às primárias de 2016.

Por enquanto, Biden pode esperar que, na próxima vez em que os eleitores saiam às urnas, ele seja o único candidato ainda na disputa./ NYT