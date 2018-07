Eleição parlamentar é marcada para 1º de abril O governo de Mianmar marcou a esperada eleição parlamentar do país para o dia 1º de abril. Serão disputados 48 dos 498 assentos no Parlamento e a líder de oposição Aung San Suu Kyi já anunciou que concorrerá a uma vaga. O grupo de Suu Kyi, a Liga Nacional Democrática, boicotou a eleição realizada em 2010, em protesto contra a prisão domiciliar de sua líder. Suu Kyi foi libertada em novembro do mesmo ano.