Eleição presidencial deve ir ao 2º turno Pesquisas de boca de urna indicam que haverá um segundo turno nas eleições presidenciais da Sérvia, cuja primeira etapa ocorreu ontem. O presidente Boris Tadic, do Partido Democrático (centrista), teria obtido pouco mais de 24% dos votos, seguido pelo Partido Progressista Sérvio (direita), com 23%. O segundo turno ocorrerá no dia 20. Ambos os candidatos finalistas apoiam a entrada de Belgrado na União Europeia, embora o nacionalista Nikolic defenda a manutenção dos laços estreitos com a Rússia.