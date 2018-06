Eleição presidencial francesa terá 10 candidatos

Pesquisas de opinião indicam que o presidente Nicolas Sarkozy, que é conservador, deve sofrer a acirrada concorrência do socialista François Hollande no pleito de 22 de abril e no segundo turno, que caso aconteça será em 6 de maio.

Além deles, participarão da eleição o independente Jacques Cheminade; Eva Joly, do Partido Verde; Jean-Luc Melenchon, da Frente de Esquerda; Philippe Poutou, do Novo Partido Anticapitalista; e Nathalie Arthaud, do trotskista Luta Operária.

Pela direita, concorrerão Marine Le Pen, da Frente Nacional; e Nicolas Dupont-Aignan, do movimento nacionalista Avante República.

Também vai participar do pleito Francois Bayrou, candidato do centrista Movimento Democrático.

Já o ex-primeiro-ministro Dominique de Villepin e o parlamentar europeu Corinne Lepage não conseguiram reunir as 500 assinaturas de apoio necessárias para participar da eleição.

O anúncio dos candidatos nesta segunda-feira atraiu pouca atenção do público por causa dos disparos que deixaram quatro mortos numa escola judaica no sul da França.

Sarkozy e Hollande correram para o local, onde um homem não identificado matou um rabino e três crianças. A mesma arma usada nos disparos desta segunda-feira foi usada em dois ataques contra paraquedistas militares franceses na semana passada. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.