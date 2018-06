Eleição presidencial na Costa Rica terá segundo turno

SAN JOSÉ - Com 88% das urnas apuradas, o Tribunal Supremo Eleitoral da Costa Rica confirma que o país precisará de um segundo turno para definir seu próximo presidente. Até o momento, Luis Guillermo Solís, candidato do Partido Ação Cidadã (PAC), de centro-esquerda, conquistou 30,98% dos votos contra 29,57% de Johnny Araya, do governista Partido Liberação Nacional (PLN).

Na Costa Rica, para ganhar a eleição em primeira votação um dos candidatos precisaria alcançar pelo menos 40% dos votos. Assim, Solís e Araya devem se enfrentar novamente nas urnas em 6 de abril, data prevista para o segundo turno.

A iminente vitória do PAC, ainda que no primeiro turno, é histórica porque quebra o domínio do PLN e do Partido da Unidade Social Cristã (PUSC) que venceram todas as eleições presidenciais da Costa Rica nos últimos 32 anos. / AP