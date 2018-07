Eleição terá cobertura multimídia e em tempo real

As eleições nos Estados Unidos terão ampla cobertura multimídia e em tempo real no portal estadão.com.br na terça-feira. No blog Radar Global (blogs.estadao.com.br/radar-global) o leitor poderá acompanhar as informações da votação minuto a minuto, durante todo o dia.

Uma ferramenta desenvolvida pela Associated Press e adquirida pelo Grupo Estado vai apresentar em tempo real uma projeção rápida da votação nos principais Estados americanos.

Com uma sofisticada apuração paralela feita pela agência de notícias, o aplicativo apresentará o avanço dos votos e a posição dos candidatos.

Os jornalistas Denise Chrispim Marin e Gustavo Chacra, correspondentes do Estado, e Lúcia Guimarães, colunista do jornal em Nova York, enviarão informações durante todo o dia sobre a movimentação dos candidatos.

Na TV Estadão, especialistas em política americana e em relações internacionais, correspondentes estrangeiros no Brasil e jornalistas do Grupo Estado abordarão, ao vivo, a repercussão, os novos cenários pós-eleitorais e o impacto da escolha do próximo presidente nos Estados Unidos.