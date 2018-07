Eleições em 3 estados mexicanos serão termômetro para votação de 2012

Eruviel Ávila, do PRI, é um dos favoritos no Estado do México

MÉXICO - As eleições do próximo domingo para escolher os governadores de três estados mexicanos são tidas pelos analistas como um bom termômetro para o pleito presidencial de 2012.

Os três estados, Coahuila, Nayarit e o Estado do México, sempre foram governados pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI), e pesquisas e analistas indicam que muito provavelmente continuará desta forma.

A joia da coroa será o Estado do México, que conta com o maior contingente de eleitores do país e que é governado atualmente por "um dos aspirantes mais claros à Presidência", indicou o jornalista Salvador García Soto, especialista em temas políticos.

Trata-se do popular Enrique Peña Nieto, do PRI, tido por muitos como o candidato que devolverá o poder ao partido, que o perdeu em 2000 após 71 anos ininterruptos de governo.

O nome escolhido para tentar fazer a sucessão de Peña Nieto foi o de Eruviel Ávila, prefeito do município de Ecatepec e que segundo algumas pesquisas tem vantagem de quase 30 pontos sobre seus adversários, o conservador Luis Felipe Bravo Mena (ex-secretário do presidente Felipe Calderón) e o esquerdista Alejandro Encinas (ex-prefeito da capital).

Seus partidos, o Partido da Ação Nacional (PAN) e o Partido da Revolução Democrática (PRD), rejeitaram formar uma coalizão para tentar pôr fim ao histórico de triunfos do PRI, como fizeram nos últimos anos em vários estados.

Em Coahuila, as pesquisas indicam que será eleito Rubén Moreira, irmão do ex-governador Humberto Moreira, que deixou o cargo no ano passado com alto índice de aprovação para assumir a presidência nacional do PRI.

Já Nayarit, segundo García Soto, é o único dos três estados onde pode haver uma surpresa. Se a participação for alta, pode ser eleita a candidata conservadora, Marta Elena Garcia.

No domingo também haverá eleições de caráter municipal no estado de Hidalgo, enquanto Nayarit e Coahuila elegerão ainda deputados estaduais.