Eleições Europeias: como funcionam e por que importam

BRUXELAS - Cidadãos dos 28 países-membros da União Europeia (UE) vão às urnas nessa semana para votar para o único órgão diretamente eleito do bloco, o Parlamento Europeu, com uma sensação de incerteza em relação ao futuro, principalmente por causa das incertezas do Brexit e do crescimento dos movimentos nacionalistas e eurocéticos.

A UE é uma organização complexa por definição, o que pode confundir tanto os eleitores quanto os observadores e, muitas vezes, resultar em eleições com baixa participação.

Mas desta vez é diferente. Os nacionalistas ganharam terreno em toda a Europa e, ao se encaminharem para as eleições com uma nova frente unida, a votação é vista como o mais recente teste de sua influência. As pesquisas sugerem que os partidos populistas podem obter seus melhores resultados.

- Como o Parlamento Europeu funciona?

Os eleitores escolherão 751 membros para um mandato de cinco anos. O número de representantes de cada país e definido, principalmente, pela população de cada nação.

Cada país usa um processo ligeiramente diferente, com a exigência comum de que o número de assentos ganhos pelos partidos seja aproximadamente proporcional à sua fatia de votos.

Uma vez eleitos, quase todos os legisladores se organizam em grupos pan-europeus - atualmente existem oito - de acordo com suas ideologias. O grupo mais poderoso há muito tempo é o Partido Popular Europeu, de centro-direita, coalizão que inclui os democratas-cristãos da Alemanha e o Republicanos, principal partido da oposição na França.

O Parlamento Europeu aprova ou rejeita a leis, determina orçamentos e supervisiona várias instituições dentro do bloco. Também desempenha papel crucial na escolha do presidente da Comissão Europeia.

Mas o Parlamento divide o poder de decisão com vários outros órgãos, incluindo a Comissão Europeia, cujos membros são nomeados pelos governos nacionais, e o Conselho Europeu, representando os governos dos Estados-membros.

- Como o crescimento do nacionalismo afeta essa votação?

Apesar de os partidos pró-Europa há dominarem o Parlamento, um movimento nacionalista e populista que ganha terreno em todo o continente começou a deixar sua marca na também na União Europeia.

Matteo Salvini, líder da Liga, partido anti-imigrantes na Itália, anunciou no mês passado a formação de uma nova aliança europeia de partidos populistas e de extrema direita, criando uma ameaça real para o establishment.

Os partidos nacionalistas, que à primeira vista parecem incompatíveis com um órgão transnacional, esperam mudar a UE internamente, disse Daphne Halikiopoulou, professora da Universidade de Reading, na Grã-Bretanha.

Salvini, que atua como vice-primeiro-ministro e ministro do Interior da Itália, e seus aliados defendem fronteiras mais fortes, maior autonomia nacional e uma UE mais fraca. Os partidos do governo na Polônia e na Hungria, embora não façam parte de sua aliança, têm opiniões semelhantes.

Daphne disse que esses grupos ampliaram seu apelo porque seu estilo de nacionalismo se concentra em um "outsider" definido em termos ideológicos.

"Isso os torna muito mais atraentes para uma ampla gama de grupos sociais, dando-lhes mais apelo político", disse. "Esses partidos recebem apoio agora de uma gama mais ampla de eleitores. Não são apenas os homens brancos e raivosos do passado."

- Como o Brexit influencia os eleitores europeus?

O Reino Unido deveria ter saído da União Europeia em 29 de março e, por isso, não planejava participar desta eleição. Mas o fracasso do governo aprovar o acordo de retirada forçou o país a adiar o Brexit e entrar na eleição europeia.

Na quinta-feira, os eleitores britânicos terão de eleger 73 representantes para uma instituição da qual seu país está tentando se divorciar.

Com isso, o partido que mais deve se beneficiar é o novato Partido Brexit, liderado por Nigel Farage, político divisionista que se tornou uma das vozes mais famosas durante a campanha a favor da saída britânica da UE. Pelas pesquisas, seu grupo deve ter mais de 30% dos votos.

Depois que o Reino Unido deixar a UE, seus representantes deixarão o Parlamento Europeu; 27 assentos serão redistribuídos para os demais países membros, e 46 vagas serão extintas.

"No momento, a ideia de pertencer à UE tem seu maior apoio, mas ao mesmo tempo vemos os nacionalistas em ascensão", disse Daphne. "Mas o Brexit tem sido intimidante e mostrou a outros países que a implementação de algo similar simplesmente não vale a pena."

- Por que a participação costuma ser baixa?

O comparecimento dos eleitores tem caído desde a primeira eleição em 1979, que contou com a participação de 62% dos cidadãos elegíveis. Em 2014, 42,6% votaram, muito abaixo do comparecimento médio das eleições nacionais em toda a Europa.

Isto acontece, em parte, pelo fato de as eleições europeias serem amplamente vistas como menos importantes do que as eleições nacionais.

"Do ponto de vista europeu, são principalmente as políticas domésticas que são consideradas importantes", disse Katjana Gattermann, professor da Universidade de Amsterdam que estuda as percepçõe sobre a UE.

Essa mentalidade também ajuda a explicar por que partidos menores - incluindo alguns dos grupos nacionalistas em ascensão - podem ganhar terreno a nível europeu ao mesmo tempo em que tem dificuldade para crescer em seu próprio país. Muitos cidadãos também usam o voto do Parlamento Europeu como protesto, acreditando que os riscos são menores.

"É também um lugar para partidos menores e mais novos, ou partidos com uma única causa, se testarem em uma eleição", disse Gattermann. / THE NEW YORK TIMES