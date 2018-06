Eleições gerais na Itália serão realizadas em fevereiro As eleições gerais na Itália serão realizadas nos dias 24 e 25 de fevereiro, informou o gabinete em comunicado divulgado neste sábado. O anúncio foi feito após o presidente Giorgio Napolitano ter dissolvido o Parlamento, dando início à corrida para o cargo, em meio a especulações sobre se o primeiro-ministro Mario Monti vai ou vão concorrer ao posto, do qual renunciou ontem. As informações são da Dow Jones.