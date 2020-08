'Eleições injustas e repressão: Por que a Bielo-Rússia vive os maiores protestos em décadas?

A Bielo-Rússia vive desde o domingo, 9, as maiores manifestações desde o fim do comunismo no país, ainda na década de 1990. A mobilização ocorre em pelo menos 33 cidades do país do Leste Europeu após eleições consideradas fraudadas que deram nova vitória a Alexander Lukashenko, populista no poder há mais de 26 anos.

As manifestações contra o governo no país europeu são tão grandes que em alguns casos nem mesmo as forças de segurança têm sido capazes de dissipá-las. Até o momento, mais de 6 mil pessoas foram presas e até bielo-russos no exterior têm se manifestado contra a gestão de Lukashenko. A população mais pobre, que antes era aliada, também está contra o líder da 'última ditadura da Europa'.

O que mudou depois da eleição de 9 de agosto?

Depois das eleições em que Lukashenko foi reeleito para um sexto mandato com improváveis 80% dos votos, diferentes regiões do país vivem protestos ininterruptos. Isso porque durante a campanha eleitoral, sua principal rival, Svetlana Tikhanouskaya, levou milhares às ruas e, ao final, apareceu com menos de 10% nas urnas. Lukashenko é o líder há mais tempo no poder em todos os países que integraram a União Soviética.

Ainda durante a campanha, outros três candidatos se apresentaram com chances reais, mas foram impedidos de concorrer. "Esses candidatos criaram um 'momentum' muito mais do qualquer candidato de oposição no passado. E o governo percebeu isso. Dois foram presos e um exilado", resume Joerg Forbrig, diretor de Europa Central e do Leste no centro de estudos German Marshall Fund.

A esposa de um dos candidatos impedidos de participar, Svetlana Tikhanovskaya, decidiu lançar-se à campanha. A professora de inglês de 37 anos sem experiência política combinou seus esforços com as equipes das outras campanhas. "Foi uma situação que a Bielo-Rússia nunca viu no passado. Ela se tornou o rosto da mudança. Existe uma grande sensação no país de 'qualquer um menos Lukashenko'", explica Forbrig.

Tikhanovskaya se refugiou na Lituânia no início da semana depois de sofrer pressões e afirmou que "os bielo-russos nunca mais vão querer viver sob este poder". Ela também convocou novas manifestações pacíficas.

'Vitória roubada'

"Durante décadas, muitas pessoas foram contra Alexander Lukashenko, mas não sentiam que eram realmente a maioria e não achavam que podiam mudar alguma coisa", diz Lev Lvovskiy, pesquisador do Centro de Pesquisa e Divulgação Econômica da Bielo-Rússia (Beroc). "Desta vez, isso mudou. As pessoas sentem que realmente ganharam (nas urnas), mas a vitória lhes foi roubada".

Lvovskiy explica que os protestos massivos, os maiores que Lukashenko já enfrentou, também tiveram a maior repressão do governo. "Muitas pessoas estão colocando suas vidas e carreiras em risco", diz, lembrando que a maior parte da economia da Bielo-Rússia é controlada pelo estado em um modelo "quase soviético".

Por que são as maiores manifestações desde o fim do comunismo?

Ainda que Lukashenko tivesse apoio popular, o suporte ao líder populista foi caindo ao longo dos anos, principalmente por conta da estagnação econômica vivida pelo país desde 2010. Moradores de cidades e habitantes da zona rural viram os preços dos produtos subirem e suas rendas caírem, combinação que estimulou os cidadãos a pensarem em alternativas reais ao governo.

Desde domingo, houve atos em ao menos 33 cidades no país de 10 milhões de habitantes, conhecido como a 'última ditadura da Europa'. Mulheres fizeram correntes de solidariedade nos atos e entregaram flores a policiais em atos pacíficos. Trabalhadores de fábricas estatais entraram em greve e jovens e adultos protestam juntos contra um estado ditatorial. "O fato de incluir todos os grupos da sociedade, em todos os locais da Bielo-Rússia, até mesmo as grandes companhias estatais, é absolutamente novo", afirma Joerg Forbrig, que já escreveu um livro sobre a política do país.

Qual o significado desses atos para a política da Bielo-Rússia?

Esses não são protestos apenas contra um programa ou uma diretriz que a Bielo-Rússia adotou, mas sobre os próprios bielo-russos. "Eles estão cansados de terem alguém que diz sempre o que eles devem fazer. Eles querem ter o direito de escolher quem os guia. E para onde os guia", explica.

Para Forbrig, são críticas "contra um estado que congelou no tempo" vindos de uma sociedade que amadureceu muito nos últimos anos. "Lukashenko é visto como uma pedra no caminho do desenvolvimento do país. É um despertar cívico e uma mudança de humor na nação".

Bielo-russos no exterior se solidarizam e também protestam

As manifestações foram tão significativas que até mesmo os bielo-russos do exterior decidiram se manifestar em solidariedade aos seus compatriotas, algo que nunca havia acontecido antes. Cidades nos Estados Unidos e na Europa registraram atos em que cidadãos e descendentes de bielo-russos levavam cartazes e gritavam palavras de apoio à sociedade bielo-russa.

Qual deve ser o papel da União Europeia?

Na avaliação de Joerg Forbrig, a União Europeia deveria declarar que Lukashenko é ilegítimo e não foi eleito. "Há evidências claras disso e vimos as mobilizações enormes. Os embaixadores da União Europeia em Minsk devem ir a público, observar os protestos, o comportamento das forças policiais, se encontrar com familiares daqueles que foram presos, dar entrevistas para a imprensa independente e se encontrar com defensores dos direitos humanos", diz.

Ele também defende que o bloco de países europeus se coloque como mediador de um diálogo entre o regime e a sociedade da Bielo-Rússia e defende sanções no nível pessoa contra indivíduos envolvidos nas fraudes eleitorais e na violência da polícia. "Houve crimes contra a sociedade da Bielo-Rússia e é preciso personalizar as sanções contra quem os cometeu". A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu sanções após a repressão violenta dos protestos.