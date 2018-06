Eleições locais na Espanha são teste para novos partidos A Espanha realiza eleições locais em boa parte do país neste domingo, em uma disputa que pode encerrar quase quatro décadas do domínio no país do conservador Partido Popular e do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de centro-esquerda. Há disputas por 8.122 prefeituras, bem como por vagas nos Parlamentos de 13 das 17 regiões do país, com mais de 35 milhões de eleitores registrados aptos a votar.