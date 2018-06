Eleições municipais têm baixa participação Foi baixa a participação no segundo turno das eleições municipais realizadas no domingo em cerca de 120 municípios e cidades, entre eles Parma, que pela primeira vez será governada por um prefeito do partido do humorista Beppe Grillo, crítico da "partidocracia". As eleições foram realizadas em meio à crise econômica. A abstenção teve um aumento de 14% em relação ao primeiro turno e só 51,4% dos eleitores votaram.