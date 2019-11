Eleições na Espanha: Conheça os cinco principais candidatos às legislativas

MADRI - Do líder do governo, o socialista Pedro Sánchez, a seu principal rival, o conservador Pablo Casado, passando pelo líder de uma extrema direita em ascensão, Santiago Abascal, veja quem são os cinco principais candidatos que se enfrentarão no domingo nas eleições gerais espanholas.

LEIA TAMBÉM > Crise na Catalunha fortalece direita na eleição da Espanha

Pedro Sánchez, Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE)

O economista madrilenho de 47 anos chega como favorito às eleições, embora sem opções claras para mais um mandato como líder do governo.

Sua vida política foi marcada por sobressaltos: levou o socialismo a seus piores resultados nas eleições de 2016 e foi defenestrado pela liderança de seu partido, mas as bases o restituíram em 2017 e, em junho de 2018, chegou ao poder graças a uma moção de censura que desbancou o conservador Mariano Rajoy.

Ao perder o controle de seu orçamento, convocou as eleições, em abril, quando o PSOE venceu com 123 deputados - a Câmara tem um total de 350.

Sánchez não conseguiu formar um governo de coalizão com a esquerda radical do Podemos, levando o país à nova eleição legislativa deste domingo.

Com uma postura mais firme diante dos separatistas catalães e alegando ter exumado o ditador Francisco Franco de seu mausoléu, Sánchez pede uma "participação maciça" para "um governo forte avançar na justiça social", mas pesquisas alertam que os socialistas devem perder terreno.

Pablo Casado, Partido Popular (PP)

Líder mais jovem do partido conservador, o graduado em direito de 38 anos procura reverter o pior colapso eleitoral do PP, em abril, quando tinha 66 cadeiras na Câmara.

Desde que assumiu as rédeas do PP em julho de 2018, ele imprimiu um toque conservador ao partido, contando com o apoio da extrema direita do Vox para governar regional e localmente.

Agora, com um discurso mais suave do que o que ele usou contra Sánchez antes de abril, as pesquisas preveem que ele recuperará parte do espaço perdido, apesar de chegar em segundo lugar.

"O que temos hoje é um referendo sobre Pedro Sánchez", disse Casado na segunda-feira em um debate na televisão, dizendo que ele é o único que pode enfrentar "a crise econômica e social" deixada pelo líder socialista.

Santiago Abascal, Vox

Ex-militante do PP de 43 anos, ameaçado pelo grupo armado basco ETA em sua juventude, Abascal procura continuar a consolidação do Vox, um partido ultranacionalista, anti-imigração e antifeminista que se tornou a quinta força política em abril e agora pode subir para o terceiro lugar, de acordo com pesquisas.

Ele tira proveito de seu discurso hostil contra o separatismo catalão e seus ataques virulentos a Sánchez por "profanar" o túmulo de Franco. Abascal, cuja estratégia utiliza principalmente redes sociais, não hesita em atacar a "direita covarde" do PP e do Ciudadanos.

O Vox é "a alternativa patriótica" a todas as partes "que representam o consenso progressivo", disse Abascal no debate, no qual pediu a ilegalidade dos partidos separatistas, acusou a imigração ilegal de "encher nossas ruas de crime" e criticou a lei contra violência de gênero

Pablo Iglesias, Podemos

O inconformado e ex-professor de ciência política de 41 anos levou seu partido a se tornar a terceira maior força política do país em 2015 e a contribuir para o fim do bipartidismo junto ao Ciudadanos.

Iglesias chega no domingo desgastado pelas críticas à hiper-liderança e divisões internas no Podemos, que levaram ao surgimento de um partido rival liderado por seu ex-número dois, Íñigo Errejón.

Embora o partido possa manter sua posição de quarta força no Congresso, as pesquisas apontam para a perda de vários assentos.

Albert Rivera, Ciudadanos

Nascido em Barcelona, o liberal de 39 anos, que defende a unidade da Espanha diante dos separatistas catalães, conseguiu - com um discurso de centro - que seu partido entrasse como a quarta força no Congresso em 2015.

Depois, ele se inclinou para a direita e liderou o Ciudadanos para ser a terceira força em abril.

Agora, as pesquisas o penalizam por não ser uma opção a se desbloquear e podem perder mais da metade dos votos e cair para o quinto lugar. / AFP