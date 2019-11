Eleições na Espanha: socialistas lideram contagem inicial de votos e extrema-direita avança

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do atual primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, lidera neste domingo, 10, a contagem de votos das eleições gerais. Os primeiros dados dão vitória a Sánchez, embora sem uma maioria para governar sozinho, e confirmam o avanço do partido de extrema direita Vox.

Com 22,73% do escrutínio concluído, o PSOE conseguiria 122 assentos no parlamento, contra os 123 que alcançou nas eleições anteriores, em abril.

A segunda força política, o conservador Partido Popular (PP), recuperava parte do terreno perdido em abril e conseguiria 83 representantes, ante os 66 anteriores, seu pior resultado histórico.

A legenda de extrema direita Voz, que entrou no Congresso nas últimas eleições, passaria a ser a terceira força mais votada, com 46 assentos, ante os 24 alcançados em abril. O partido fez campanha com a promessa de adotar uma estratégia dura tanto frente ao movimento independentista na Catalunha, quanto em relação à imigração.

A participação nas eleições deste domingo foi de 67,91%, 4% mais baixa do que em abril. / Fonte: Associated Press