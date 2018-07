Eleições na Venezuela podem ser realizadas no dia 14 Uma fonte do conselho eleitoral da Venezuela afirmou, neste sábado, que é provável que as eleições presidenciais no país aconteçam na próxima semana. Nicolás Maduro, o sucessor escolhido pelo falecido líder esquerdista, Hugo Chávez, pressionou o conselho a organizar as eleições "imediatamente". Ele foi empossado como presidente interino na sexta-feira (08), em uma cerimônia boicotada pela oposição, que questiona a constitucionalidade do cargo.