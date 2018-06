Eleições não devem acabar com turbulência no Egito As ruas do Egito estão se transformando em um espaço para exposição diária dos descontentamentos com as condições de trabalho, a escassez de combustível e as vítimas dos confrontos nos últimos dois anos. E as eleições parlamentares que foram convocadas pelo presidente egípcio, Mohammed Morsi, não devem acabar com a turbulência no país.