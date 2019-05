Duterte deve ampliar poder após eleições nas Filipinas

As Filipinas realizam nesta segunda-feira, 13, eleições de meio de mandato que podem dar ao presidente Rodrigo Duterte ainda mais poder, e a possibilidade de implementar suas duas principais promessas de campanha: reinstaurar a pena de morte no país e reformar a Constituição.

Mais de 61 milhões de filipinos estão registrados para votar e há aproximadamente 43 mil candidatos que disputam cerca de 18 mil cargos. O maior foco de interesse são os 12 assentos em jogo no Senado que irão reconfigurar metade da câmara alta do Congresso filipino, já dominada por senadores aliados ou apoiadores de Duterte. Além do senado, quase 300 assentos na Câmara dos Deputados e milhares de cargos locais, incluindo cargos de prefeito e governador, de acordo com a Comissão de Eleições. O resultado definitivo deve sair nos próximos dias.

As pesquisas mostram que os partidários de Duterte têm grandes chances de conservar a maioria na Câmara de Representantes e de assumir o controle do Senado.O presidente também prometeu modificar a Constituição, o que poderia abrir o caminho para sua permanência no poder após o fim de seu mandato em 2022.

Duterte foi eleito como presidente em 2016 com 39% dos votos válidos, para um mandato único de seis anos. Sua campanha teve foco na promessa de destruir dois inimigos do povo filipino: os bandidos/traficantes e a corrupção.

Duterte quer pena de morte de volta às Filipinas

O retorno da pena de morte e a reforma constitucional foram aprovados sem problemas pela Câmara de Representantes desde 2016, mas esbarraram no veto do Senado. “O Senado atua como uma câmara de controle institucional diante dos piores instintos do presidente”, afirmou à AFP o cientista político Richard Heydarian. Mas isto pode mudar com as eleições de meio de mandato.

Os críticos alertam que uma vitória dos aliados do Presidente reduzirá a independência do Senado, impedindo-o de vigiar a atividade de Duterte. O chefe de Estado eleito em 2016 é criticado por diversos países ocidentais, ONGS de direitos humanos e pela ONU por suas políticas violentas para combater o narcotráfico.

Cerca de 300 mil policiais e membros das forças armadas foram mobilizados em todo o país para evitar a violência, com a polícia nacional informando que pelo menos 20 pessoas foram mortas e 24 ficaram feridas em ataques eleitorais nas semanas que antecederam a votação. / AFP, REUTERS e NYT