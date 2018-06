Eleições no Zimbábue foram manipuladas, diz premiê O primeiro-ministro do Zimbábue e um dos principais opositores ao atual governo do país, Morgan Tsvangirai, descreveu as eleições nacionais como uma "enorme farsa". Segundo o premiê, a votação de quarta-feira foi manipulada e não atendeu aos padrões eleitorais regionais ou do continente africano.