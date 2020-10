Eleições nos EUA - Cinco fatos que você precisa saber Joe Biden

Os 50 anos de vida política, as décadas de experiência no Senado e os oito anos como vice-presidente de Barack Obama são as credenciais que o democrata Joe Biden usa para tentar desbancar Donald Trump na disputa pela Casa Branca.

Com uma vida marcada por perdas familiares e um ícone do establishment político, o terceiro capítulo da série do Estadão sobre as eleições americanas mostra como Joe Biden quer incorporar o anti-Trump e surfar na onda dos que desaprovam a gestão atual.

A série foi idealizada pelo núcleo de Internacional e pela TV Estadão. A apresentação é do repórter Paulo Beraldo e os roteiros são de Paulo Beraldo e Cláudio da Luz, que também fez a edição e a finalização.