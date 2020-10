Eleições nos EUA: De empresário a presidente, 5 fatos sobre Donald Trump

Do mundo empresarial à vitória na eleição de 2016 logo na primeira disputa, Donald Trump fazia um mandato que agradava a maioria do eleitorado até a pandemia do novo coronavírus.

Com uma resposta controversa e criticada por boa parte da população, o presidente americano luta contra a perda de popularidade e tenta reverter o cenário até 3 de novembro.

O segundo capítulo da série do Estadão sobre as eleições americanas conta mais sobre o presidente que mudou a forma como a política é feita nos EUA - e no mundo.

Veja nos próximos capítulos:

3 - O que você precisa saber sobre o democrata Joe Biden;

4 - Quais os principais temas da campanha eleitoral nos EUA;

5 - O que mais diferencia Donald Trump e Joe Biden;

6 - Como o Brasil pode ser afetado pela eleição americana?

No primeiro capítulo, o tema foi o funcionamento das eleições dos EUA.

A série foi idealizada pelo núcleo de Internacional e pela TV Estadão. A apresentação é do repórter Paulo Beraldo e os roteiros são de Paulo Beraldo e Cláudio da Luz, que também fez a edição e a finalização.