Eleições vão escolher presidente da Indonésia As zonas eleitorais foram abertas na quarta-feira (noite de terça-feira no Brasil) para as eleições presidenciais na Indonésia. Cerca de 190 milhões de eleitores estão aptos para escolher entre o governador de Jacarta, Joko Widodo, e o general aposentado do exército Prabowo Subianto.