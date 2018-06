Eleitor venezuelano é morto na fila de votação Um eleitor de 30 anos foi assassinado enquanto esperava para votar no município de Sucre, no Estado de Miranda, segundo a versão online do jornal venezuelano El Universal. De acordo com declaração de uma fonte da polícia ao jornal, Idenio De Jesús Morillo estava na fila do lado de fora de um centro de votação quando foi surpreendido por um homem armado, que fez disparos diante dos outros eleitores que esperavam para votar. A vítima morreu no local, informou o jornal, acrescentando que o atirador não foi capturado.