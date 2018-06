Eleitores checos elegem presidente pela 1ª vez

O ex-premiê de esquerda Milos Zeman e Jan Fischer, que liderou um governo interino entre 2009 e 2010, são os favoritos na corrida presidencial, segundo as pesquisas. Os cidadãos poderão ir às urnas entre hoje e amanhã para escolher o candidato favorito.

Se nenhum dos candidatos conseguir a ampla maioria - um cenário provável - os dois concorrentes com maior número de votos enfrentarão um segundo turno daqui a duas semanas. O segundo e último mandato de cinco anos de Klaus acaba no dia 7 de março. As informações são da Associated Press.