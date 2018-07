Eleitores da Macedônia votam em eleição antecipada Os eleitores macedônios foram às urnas hoje para votar nas eleições gerais antecipadas e destravar um boicote da oposição ao governo no Parlamento que persiste desde o início do ano. O primeiro-ministro conservador Nikola Gruevski convocou a votação com um ano de antecedência depois que a oposição passou a boicotar as sessões do Parlamento por conta da prisão do proprietário de um popular canal de televisão e do congelamento de suas contas.