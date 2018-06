Eleitores da UE escolhem membros do Parlamento Cidadãos em 21 países da União Europeia têm neste domingo a chance de eleger seus representantes diretos no Parlamento em uma votação que provavelmente afetará o futuro do bloco. As primeiras eleições depois da crise da dívida são vistas como um teste para medir o quanto a região foi afetada por impopulares medidas de austeridade.