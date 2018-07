Eleitores de Camarões vão às urnas para presidente

Uma oposição desarticulada, um eleitorado desinteressado e uma eleição com um recorde de 23 candidatos para um turno único tornam a vitória do presidente Paul Biya praticamente garantida.

"Não tenho tempo para política. Tudo que você chama de eleição é uma farsa. Todos podem ver que já existe um vencedor", disse Donald Borogue, de 26 anos, que acrescentou planejar trabalhar em vez de votar.

O maior adversário de Biya é o antigo líder da oposição Ni John Fru Ndi, que ele já enfrentou antes. Biya garantiu a vitória na última eleição em 2004 com 70% dos votos. Fru Ndi conseguiu apenas 17%.

As urnas na capital Younde abriram com quase três horas de atrasos e com baixo comparecimento. Autoridades chegaram tarde aos locais de votação e muitas pessoas ainda estavam nas missas na capital, disseram testemunhas. O Conselho Constitucional tem duas semanas para declarar os resultados. As informações são da Associated Press.