Eleitores em 3 Estados dizem que Romney é o melhor líder

As intenções de voto nos Estados de Wisconsin, Colorado e Virgínia não mudaram muito desde setembro, mesmo com a vitória de Romney no primeiro debate e a divulgação de dados positivos sobre desemprego, mostra pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto de pesquisa da Universidade Quinnipiac. No Colorado, Romney está na frente, com 48% das intenções de voto, frente a 47% de Obama. A margem de erro é de 2,8%. Na Virgínia é o presidente que tem a vantagem (51% - 46%), bem como em Wisconsin (50% - 47%). A margem de erro em ambos é de 2,7%.

A população desses três locais ainda está indecisa, tornando-os cruciais no pleito. Cerca de 41 dos Estados norte-americanos praticamente já se decidiram por Romney ou Obama. O presidente é escolhido em disputas por Estado, e não por uma votação nacional.

"Quando os eleitores foram perguntados qual candidato tem as melhores qualidades de liderança, Romney foi mais citado em todos os três Estados", afirmou Peter Brown, diretor-assistente do Instituto de Pesquisa. "Ele também lidera em relação à economia no Colorado, mas os dois estão empatados na Virgínia e Wisconsin."