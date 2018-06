Eleitores italianos estão indecisos, aponta pesquisa

O resultado mostra uma queda no grupo de indecisos em relação à pesquisa realizada há um mês, que apontava que mais de um em cada dois italianos estavam indecisos ou pretendiam se abster de votar nas eleições de fevereiro. As duas pesquisas foram realizadas pela ISPO/3G Deal & Research.

O bloco de centro-esquerda liderado por Pier Luigi Bersani, do Partido Democrático, tem entre 38% e 39% das intenções de voto, segundo a pesquisa publicada hoje, um resultado praticamente estável em relação ao levantamento realizado há um mês.

A coalizão de centro-direita liderada pelo ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi tem entre 26% e 28% das intenções de voto. Incluindo os federalistas da Liga do Norte na coalizão, as intenções de voto para a coalizão de Berlusconi crescem mais de quatro pontos porcentuais. Berlusconi e a Liga do Norte estão negociando para assinar um pacto eleitoral.

O bloco de centro, apoiado pelo premiê interino Mario Monti, aparece na pesquisa com 14% a 15% da preferência do eleitorado, acima da performance de quase 10% apurada na pesquisa anterior.

O partido criado pelo ex-comediante Beppe Grillo, chamado Movimento Cinco Estrelas, perdeu apoio na pesquisa divulgada neste domingo, recuando de 19% para 13% a 14% das intenções de voto, informa o Corriere della Sera. As informações são da Dow Jones.