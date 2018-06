Organizada pelo juiz Rifai Nasrallah, o objetivo da ação é fazer com que o chefe do Exército do Egito, general Abdel-Fattah el-Sissi, ceda á vontade popular e concorra ao comando egípcio. O movimento pretende recolher mais de 30 milhões de assinaturas. As eleições presidenciais devem ocorrer no início de 2014. Fonte: Associated Press.