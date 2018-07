Eleitores que vivem no exterior elegeriam Sarkozy

O levantamento, feito pela Opinionway com 2.031 eleitores que vivem no exterior, mostrou que 37%votariam em Sarkozy no primeiro turno, no dia 22 de abril, enquanto 27% escolheriam Hollande. Em um eventual segundo turno, em 6 de maio, Sarkozy receberia 51% dos votos.

Já quando são levados em conta todos os eleitores franceses, Hollande está na dianteira, embora por uma margem pequena. Uma pesquisa com 973 pessoas na sexta-feira e no sábado, realizada pela LH2, mostrou Sarkozy com 27,5% dos votos no primeiro turno, ante 28,5% de Hollande. Em um eventual segundo turno, Hollande seria eleito com 54% dos votos, abaixo dos 55% registrados no levantamento anterior da LH2, divulgada em 18 de março. As informações são da Dow Jones.