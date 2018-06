Elite política elege Leung Chun-Ying em Hong Kong Um ex-membro do gabinete de Hong Kong foi escolhido neste domingo pela elite política local como o novo líder desse centro financeiro do sul da China, o que agradou ao governo chinês e também à opinião pública depois de uma campanha acirrada. Leung Chun-ying, de 57 anos, foi declarado como o novo chefe do executivo do território semiautônomo depois de assegurar 689 votos dos 1.200 eleitores do comitê de líderes empresariais, a maioria leal ao governo de Pequim. Inicialmente, Leung não era considerado o favorito, mas ganhou o apoio dos líderes comunistas chineses, que abandonaram sua primeira escolha de candidato, Henry Tang, que era extremamente impopular.