Elizabeth II celebra última dia do jubileu de diamante

A rainha não estava acompanhada pelo príncipe Philip, seu marido há 64 anos, que foi hospitalizado na segunda-feira para tratar de uma infecção na bexiga.

Durante a missa, o arcebispo de Canterbury, Rowan Willians, elogiou a rainha por trazer felicidade para a nação. Suas palavras eram acompanhadas pela multidão, que aplaudia os integrantes da realeza que chegavam ao local.

"Estamos marcando seis décadas da prova viva que o serviço público é possível e que este é um lugar onde a felicidade pode ser encontrada", disse o arcebispo. "Eu não acho que é exagero dizer que, em todos seus compromisso públicos, nossa rainha demonstrou a qualidade de alegrar-se com a felicidade dos outros; ela tem respondido com a generosidade de que falava São Paulo, honrando inúmeras comunidades locais e indivíduos de todas as classes e raças", afirmou.

Após a missa, a rainha foi para Westminster Hall, a parte mais antiga do Parlamento inglês, onde recebeu cerca de 700 convidados.

Elizabeth II vai encerrar o jubileu de diamante com um raro discurso à nação. A transmissão acontece nesta tarde na Grã-Bretanha e também em todos os países que compõem o Commonwealth (organização formada por 54 nações independentes, incluindo Canadá, Austrália e África do Sul, que antes eram colônias do Império Britânico). O discurso de três minutos, gravado na segunda-feira, também estará disponível no YouTube, disse o palácio. A não ser o discurso de Natal, a monarca de 86 anos raramente fala diretamente com seus súditos.

Alguns poucos manifestantes contrários à monarquia estavam do lado de fora da catedral com slogans como "República já!" e "9500 enfermeiras ou 1 rainha?", crítica aos custos de manutenção da monarquia. Defensores da realeza na multidão responderam com bastante barulho, entoando "God Save the queen". As informações são da Associated Press.