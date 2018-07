Elizabeth II cita família e amizade na mensagem de Natal

Usando um vestido festivo vermelho, a rainha disse que a importância da família se fortaleceu em sua casa neste ano com o casamento de dois de seus netos. Ela mencionou a força que a família pode oferecer durante momentos de dificuldades e como as amizades costumam ser formadas nestas ocasiões. Elizabeth II utilizou os países do Commonwealth como um exemplo de que a família "não significa necessariamente relações sanguíneas, mas geralmente a descrição de uma comunidade".

A rainha de 85 anos faz anualmente o pronunciamento de Natal no rádio desde 1952 e na televisão desde 1957. Ela mesma escreve os discursos, que marcam uma rara ocasião na qual a monarca manifesta sua opinião sem consultar o governo. As informações são da Associated Press.